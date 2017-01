Rail Balticu maade omandamise projektijuht Merje Krinal ütles, et kinnisasjade hindamise hanke raamleping sõlmiti viie pakkujaga ja ligikaudu 650 kinnistu hindamisega alustatakse kevadel.

"Kinnisasjade hindamisega alustatakse arvatavasti käesoleva aasta kevadel. Hüvituse väärtuse hindamisel võib hindaja lähtuda turuhinnast või sõltuvalt olukorrast vara asendamise, remontimise või ülesehitamise kuludest. Hindamisel arvestatakse ka kaasnevate kahjudega," ütles Krinal.

"Rail Balticu ehitamiseks vajalike kinnisasjade omandamisega on kavas alustada pärast kinnisasja sundvõõrandamise seaduse muudatuste jõustumist."

Varasemalt on räägitud sellest, et ministeerium tahab maksta tavaväärtusest suuremat nn motivatsioonitasu nendele kinnistuomanikele, kes on nõus oma kinnisasja riigile müüma vabatahtlikult.

Krinali sõnul ei ole hetkel veel teada motivatsioonitasu suurus, kuivõrd kehtivas kinnisasja sundvõõrandamise seaduses motivatsioonitasu sätestatud ei ole. "Selle maksmist ja määramise aluseid kinnisasja vabatahtlikul võõrandamisel alles kavandatakse töösoleva kinnisasja sundvõõrandamise seaduse muutmise eelnõuga."

Hindamiseks vajalik raamleping on juba sõlmitud

"Maa-amet sõlmis Rail Balticu ehitamiseks vajalike kinnisasjade hindamisteenuste hanke käigus raamlepingu viie pakkujaga: Kaanon Kinnisvara Teenused OÜ, Arco Real Estate AS, OÜ Kinnisvaraekspert, OÜ Domus Kinnisvara Vahendus ning ühispakkujad Pindi Kinnisvara OÜ ja ERI Kinnisvara OÜ. Raamlepingu alusel on võimalik tellida hindamisaruandeid kuni 650 kinnisasja kohta, kuid tegemist on eeldatava mahuga ja hetkel ei ole täpselt teada, kuidas jaguneb hindamise maht maakondade lõikes," ütles Krinal.