Rail Balticu Baltikumi peol viskas tõrva meepotti poolakas

Rail Balticu tasuvusuuring näitab, et iga riigieelarvest panustatud euro peaks tagasi tulema kuuekordselt.

Eile Riia Radisson Blue hotelli kogunenud inimesed olid heas tujus, sest värske Ernst & Youngi tasuvusuuring näitab, et kogumaksumuse ehk 5,8 miljardi euro puhul on projekti mõõdetav sotsiaalmajanduslik tulu 16,2 miljardit eurot. Peale selle on SKT-d suurendav mõju väärtus kaks miljardit eurot. Rail Balticu Eesti kordinaatorit Kristjan Kaunissaart see ei üllatanud.