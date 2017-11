Rail Balticu juhid käisid poolakatega läbi rääkimas

Rail Balticu juhid käisid Poolas raudtee Poola-sisese trassi ehitust uurimas ja projekti osas läbi rääkimas. Kavas on luua ühine töörühm, teatas RB Rail.

7. novembril kohtusid Varssavis RB Rail ASi juht Baiba Rubesa ning Leedu ja Poola esinduse juht Artūras Vilimas Poola infrastruktuuri- ja ehitusministeeriumi ministri asetäitja Andrzej Bitteli ja riikliku raudtee-ettevõtte juhatuse esimehe Ireneusz Mercheliga, et Rail Balticu ehitust arutada.

Rubesa rääkis poolakatele Rail Baltica valitsustevahelise kokkuleppe ratifitseerimisest Leedu, Läti ja Eesti parlamentide poolt. Ühtlasi informeeris ta neid sellest, kuidas projekti arendamine on Eestis, Lätis ja Leedus edenenud, ja tutvustas esimesi raudteeliini projekteerimiseks tehtud samme. Kuna Poola raudteeliini E75 ajakohastamine ja Rail Balticu rajamine Balti riikides on omavahel lähedalt seotud, on oluline teha tihedat koostööd ja kooskõlastada edasine tegevus.

RB Rail AS vastutab Leedu ja Poola riigipiiril asuva piiriülese raudteeliini Leedu lõigu ehitamise eest, mistõttu arutasid pooled projekti koordineerimisprotsessi, et tagada raudteeliini koostalitlusvõime. Bittel kinnitas, et Poola ministeeriumi eksperdid, infrastruktuurijuht ja raudteeasutus on avatud koostööle Balti riikide kolleegidega, et töötada välja konkreetsete parameetrite üksikasjad ja liinide kasutuselevõtu kavad. Praegu edenevad Poolas planeeritud tööd väidetavalt väga hästi ning ajakava kohaselt.

Plaanitakse luua ühine töörühm

Lisaks arutati koosolekul piiriülese raudteeliini lõigu tõhusat juhtimisprotsessi seoses arendus- ja ehitustegevusega. Pooled nägid projekti sujuva koordineerimise jaoks vajadust luua ühine tehniline töörühm, mille peamiseks ülesandeks oleks tegevuse hõlbustamine ja koostalitlusvõime tagamine raudteeliini piiriülesel lõigul. Mõlema poole eksperdid alustavad ühiselt tööd RB Rail ASi hangitud ekspluatatsioonikava uuringuga, kuna uuringu raames analüüsitakse tervet Varssavi ja Helsingi vahelist koridori.

Merchel teatas, et Poola on oma Rail Baltica Varssavi-Sadowne lõigu ehitamise juba lõpetanud ja hetkel on käimas töö Sadowne-Czyżewi lõigul. Czyżewi-Białystoki lõigu kohta koostatakse praegu projekteerimisdokumente ning ehitustöödega alustatakse järgmisel aastal. Białystoki-Elki lõigu projekteerimisdokumentide ettevalmistamisega alustatakse peagi pärast seda, kui hankemenetluse tulemusel on selgunud alltöövõtja. Elki ja Poola-Leedu riigipiiri vahelisel lõigul alustab ettevalmistava teostatavusuuringu tegija tööd planeerimis- ja ettevalmistustööde, keskkonnamõju hindamise ja loodusvarade kontrollimisega.