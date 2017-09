Rail Balticu organisatsioonid kohtuvad. Kas raudtee kulud on 4,1 miljardi võrra suuremad?

Priit Humal Foto: Karin Kaljuläte

Täna toimub Riias MTÜ Avalikult Rail Balticust (ARB) ja RB Rail AS-i esindajate kohtumine. Kohtumise põhjus on MTÜ ARB analüüs EY tasuvusuuringu kohta, millest väidavad, et Rail Balticu tulusid on põhjendamatult suurendatud 4,1 miljardi euro ulatuses. Seetõttu ei ole raudteeprojekt tasuv ega Euroopa Liidu jaoks abikõlbulik, ütleb mittetulundusühingu juht Priit Humal.