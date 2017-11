Rail Balticu projekteerimisteenuse võimalikud tarnijad: kaasame kohalikke ettevõtjaid

Kuna Rail Baltic on jõudnud projekteerimisetappi, kohtus RB Rail eelmisel nädalal kolmekümne Euroopa raudteede projekteerimisega tegeleva tarnijaga, et arutada nende kogemust ja kuulata nende ettekujutust sellest, milliseid raudtee projekteerimise põhimõtteid võiks Rail Balticu puhul rakendada.

Eesti, Läti, Leedu, Taani, Ühendkuningriigi, Belgia, Soome, Hispaania, Prantsusmaa, Saksamaa, Madalmaade, Tšehhi ja USA tarnijatega korraldatud individuaalsete kohtumiste käigus tutvustas RB Rail projekteerimishangete mahtu ja ajakava.

Osalejad arutasid raudteelõigu täielikuks projekteerimiseks vajaminevat aega ja tööjõudu, projekti haldamist ja tulemeid, kõrgekvaliteediliseks projekteerimiseks vajaminevat kogemust, projekteerimisel tekkivaid ohte ja nende vähendamise meetmeid, vajalikku olemasolevate lahenduste tehnilist ja innovatiivsete lahenduste rakendamise analüüsi, ehitusteabe modelleerimise (BIM) rakendamist ning muid olulisi teemasid.

Tänu kohtumisele sai RB Rail hankijana olulist teavet tarnijate turu, nende võimekuse ja valmisoleku kohta viia ellu kvaliteetseid ja õigeaegseid projekteerimistöid. Tarnijad rõhutasid, et hanke võitmise korral kaasavad nad kohalikke ettevõtjaid ja seega peaks viimased selleks võimaluseks valmis olema.

Ühtlasi leidsid tarnijad, et projekti parimaks elluviimiseks on tähtsad nii suhtlemine huvirühmadega kui ka operatiivsed heakskiidu- ja loaandmismenetlused. Tarnijate hinnangul on elutähtis, et projekteerimisega seotud kolmandad osapooled nagu Tehnilise Järelevalve Amet ja kohalikud omavalitsused teeksid otsuseid kiiresti ning näitaksid üles kõrget administratiivset suutlikkust. Lisaks tagab tarnijate sõnul eduka projekteerimise tarnijate ja hankija vaheline koostöö, seejuures just sellised koosolekud nagu äsja toimus.

Osalenud tarnijaid iseloomustab rohke kogemus uudsete lahenduste kasutuselevõtul, samuti väljendasid tarnijad valmisolekut BIM kasutamiseks. Osalejad leidsid, et paljude projekteerimistööde puhul on BIM hea lahendus töövoo riskijuhtimiseks ja kvaliteedi tagamiseks.

RB Rail kuulutab lähinädalatel välja projekteerimisteenuste hanked Eestis, Lätis ja Leedus.