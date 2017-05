Rail Balticu tasuvusanalüüs pole ikka veel valmis

Riigikogu majanduskomisjonile esitleti slaide, mis saadeti ajakirjandusele juba eelmisel esmaspäeval.

Eile toimunud riigikogu majanduskomisjoni avalikul istungil tutvustasid uuringut ühisettevõtte RB Rail juhatuse esimees Baiba Anda Rubesa ja EY tasuvusanalüüsi koostaja Nauris Klava. Aga esitleti slaide, mis saadeti ajakirjanikele juba eelmisel esmaspäeval. Uuringu täismahus tekst jäi endiselt kättesaamatuks.

Klava tutvustas uuringut ettevaatlikult ja rõhutas korduvalt, et see on koostatud juba lähtudes eeldusest, et projekt kindlasti teostub. „Võib-olla on paremaid viise avalikku raha kasutada, kuid meie eesmärk polnud seda hinnata,” märkis ta.