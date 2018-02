Rail Balticu tegevjuht: Balti riikide esindajad üritavad kallutada Rail Balticut oma rahakoti suunas

RB Raili juht Baiba Rubesa rääkis neljapäeval toimunud ettevõtte aktsionäride koosolekul, et talle on järjepidevalt avaldatud survet ja vastupanu ettevõtte nõukogu ja Rail Baltica projekti kasusaajate poolt.

"Minu visiooni kohaselt peab maksumaksja raha eest tehtav projekt tooma võimalikult suurt sotsiaalmajanduslikku kasu ning peab tagama suuremat väärtust kui lihtsalt raudtee ehitamine. Veel enam, projekti juhtimine peab toimuma võimalikult efektiivselt, mida praegu ei tehta," ütles ta.

RB Rail on loodud Rail Balticu projekti keskseks koordineerimiseks. Ettevõtte nõukokku kuuluvad Eesti, Läti ja Leedu esindajad, kusjuures iga riik on esindatud kahe liikmega. Nõukogu esimees on Rail Baltic Estonia OÜ juhatuse liige Riia Sillave.

Rubesa sõnul on nii mõnigi nõukogu liige üritanud suunata projekti oma rahakoti poole. "Ma olen uhke, et olen suutnud maha suruda mõne nõukogu liikme huvide koflikti, kui sama inimene on istunud kahel toolil - nii RB Raili nõukogus ja samaaegselt projekti teostajate omanikeringis või tarnijate ringis ja sekkunud hankeprotsessi, nõudes hanke kokkulepete muutmist. Lisaks sekkunud tippjuhtide värbamisprotsessi, näiteks nõudnud siseaudiitorite sekka oma soosikuid."

"Eelneval kahel aastal on RB Raili nõukogu venitanud otsuste tegemisega, mis on lükanud edasi mitmeid olulisi protsesse," ütles Rubesa. "RB Raili nõukogu on pidevalt takistanud korraliku, efektiivse organisatsiooni rajamist, mis on muutnud tootmisprotsessi väga keerukaks," ütles ta.

"Ma saan aru, et ma olen olnud ebameeldiv tegevjuht, kes ei ole täitnud aktsionäride ja kasusaajate isiklikke huvisid ning valinud selle asemel eetilise tee ja läbipaistvuse, et teenida avalikkuse huvisid," ütles ta.

Rubesat plaanitakse umbusaldada

Baiba Rubesa sõnas, et kaks ettevõtte nõukogu liiget tahavad avaldada tema suhtes umbusaldust. Nõukogu esimees ja Rail Baltic Estonia OÜ juhatuse liige Riia Sillave seda ei kinnitanud, kuid ütles, et nõukogu pole Rubesa tööga rahul.

" Baiba Rubesa on on edukalt Rail Baltica projekti tutvustanud ja uue raudtee rajamist ette valmistanud. Siiski on püsinud erinevad tõlgendused selle perioodi ülesannete ja vastutuse jaotuse kohta riikide ja projekti koordinaatori vahel. Viimane oli põhjuseks, mille tõttu ettevõtte osanikud juhatuse esimehe suhtes rahulolematust väljendasid. Rail Baltica ettevõtete juhid kinnitasid üksmeelselt, et projekt kulgeb riikides plaanipäraselt raudtee eduka elluviimise suunas," sõnas Sillave.

Ärilehele teadaolevalt plaanib Läti peaminister Baiba Rubesa personaalküsimust arutada lähiajal ka Eesti peaministri Jüri Ratase ning Leedu peaministri Saulius Skvernelisega arutada lähiajal.

RB Estonia OÜ juhatuse liige Riia Sillave sõnul teostavad Rail Balticu projekti üle pidevat järelevalvet nii kolme riigi institutsioonid kui ka Euroopa Komisjon. Sillavee kinnitas, et protsess on olnud igati läbipaistev ning Rail Baltic vähemalt Eestis olnud üks põhjalikumalt avalikkuses kajastatud ja läbi arutatud projekte.

"Kui ettevõtte juhil on ükskõik millise osapoole suhtes tekkinud huvide konflikti kahtlus, siis peaks ta sellest koheselt ja ametlikult informeerima ettevõtte nõukogu," lausus Sillave.