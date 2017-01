Rail Balticu ühiesettevõtte juht: see on minu karjääri keerukaim töökoht

Rail Baltic tegevdirektor Baiba Rubesa Foto: Karin Kaljuläte

Eesti-Läti-Leedu ühisettevõtte RB Rail AS tegevjuht Baiba Rubesa, kes on oma ametiaja jooksul üle elanud kaks valitsusevahetust, tunnistab vestluses LP-le, et praegune töökoht on tema senise karjääri kõige keerulisem.