Rail Balticu ühisettevõtte nõukogu juhiks kinnitati leedukas

Aktsionäride lepingu ja põhikirja kohaselt valitakse nõukogu, esimees ning kaks aseesimeest iga-aastase rotatsiooni alusel. Ühtlasi näeb aktsionäride leping ette, et nõukogu esimees vahetub roteeruvalt igal aastal ühisettevõtte järgmise liikmesriigi esindaja vastu. Käesoleval aastal on eesistujariigiks Leedu.

Igast riigist kaks nõukogu liiget

RB Rail AS nõukogu koosneb kuuest liikmest – iga aktsionär esitab kaks liiget. Nõukogu liikmed nimetatakse ametisse kolmeks aastaks. Eesti liikmed nõukogus on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi transpordi osakonna asekantsleri nõunik Anti Moppel ning Rail Baltic Estonia juht Riia Sillave.

Läti esindajad nõukogus on ettevõtte Latvijas Dzelzceļš juhatuse esimees Edvīns Bērziņš ja Latvijas Dzelzceļš õigustalitluse asejuht Vineta Rudzīte. Leedust – Rail Baltica Statyba tegevjuht ja AB Lietuvos Geležinkeliai raudteetaristu juhataja Karolis Sankovski ning AB Lietuvos Geležinkeliai juhatuse esimees Romas Svedas.

RB RAIL AS on Eesti, Läti ja Leedu ühisettevõte, mis on loodud selleks, et ellu viia Rail Baltic – esimene omataoline Baltimaade-ülene taristuprojekt. AS RB RAIL on Rail Balticu projekti keskne koordinaator.

Ettevõtte tegevusvaldkonnad on raudteeliini projekteerimine, ehitamine ja turustamine. Projekt näeb ette taristu ehitamise kiirraudteeliinile, mis viib Tallinnast Leedu-Poola piirini.