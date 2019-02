Rail Balticu uueks juhiks saab soomlane

Ettevõtte endine juht, kolme Balti riigi koostööd kritiseerinud Baiba Rubesa astus ametist tagasi mullu septembris.

Riihimäki on töötanud mitmetel juhtivatel ametikohtadel aktsiaseltsis NRC Group, mis on Soome juhtivaks ettevõtteks raudteede projekteerimise, ehitamise ja hooldamise sektoris. Viimati oli ta juhatuse liige ja materjaliteenuste ning raudteeseadmete valdkonna asepresident.

„Tal on laialdased teadmised raudteetaristu ehitamisest nii rahvusvahelisel kui kohalikul tasandil. Samuti põhjalik arusaam valdkonna hooldusteenustest ning raudtee toimimise tehnilistest aspektidest. Ühtlasi on Riihimäkil väärtuslikke kogemusi ärijuhtimise ümberkorraldamise strateegiate elluviimisest ja rahvusvaheliste ettevõtete ning organisatsioonide juhtimisest,” ütles RB Rail AS nõukogu esimees Karolis Sankovski.

Projekti praegustest prioriteetidest lähtuvalt ootavad nii RB Rail AS nõukogu kui aktsionärid, et Riihimäki juhtimisel liigutakse edasi detailse tehnilise projekteerimisega Rail Baltica raudteetrassi erinevatel lõikudel.