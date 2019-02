Rail Balticu vastased süüdistavad rahandusministeeriumi kohtulahendi eiramises

Kodanikuliikumine Avalikult Rail Balticust teatas kolmapäeva hilisõhtul Eesti meediale, et kohus nõuab ministeeriumilt dokumente, mida nad ei esita.

Ühenduse juhatuse liige Priit Humal selgitas, et Rail Balticu kohtuasja apellatsioonikaebuse menetlemisel rahuldas kohus nõude valitsuskabineti memorandumi väljanõudmiseks, ent rahandusministeerium otsustas kohtulahendit ignoreerida ning keeldub jätkuvalt dokumente väljastamast.

„Pärast kohtumääruse jõustumist asus ministeerium hilinenult otsima põhjendusi nõude täitmata jätmiseks, kuid kohus nendega ei rahuldunud,” lausus Humal, kellele tundub, et riik soovib kohtuasjaga venitada ja varjata olulisi tõendeid varjata, saates kohtule ebaselgeid vastuseid.

Kuigi järgmine kohtuistung antud asjas on kavandatud 18. märtsile, ei ole Rail Balticu vastaste sõnul rahandusministeerium selgitanud, kas neil on küsitud dokumente või mitte. „Selline suhtumine on kahjuks saanud tavapäraseks,“ nentis Humal.

Tema sõnul ei väitnud rahandusministeerium ei 23. augustil toimunud istungil ega apellatsioonivastuses, et ta ei saa dokumente väljastada. „Täna rikub täitevõim kohtuvõimu tehtud seaduslikke korraldusi, keeldudes nõutud dokumentide väljastamisest,” on Humal veendunud.

Kohtu poolt välja nõutud valitsuskabineti nõupidamise memorandum on Rail Balticu vastastele oluline, kuna sellega soovivad nad tõendada, et just valitsuskabinetis otsustati teadmata põhjustel välistada senise raudteetrassi kasutamine Rail Balticu trassi rajamisel.