Raimo Ülavere: juht ei ole lapsehoidja, inimeselt ei tohi võtta vastutust oma töö eest!

Nõudlik ja toetav

Parima tulemuse saab Ülavere sõnul juht, kes on nõudlik ning toetav. Nõudlikkus tähendab töötajaga kindlat kokkulepet mingite tegevuste tegemiseks ning selgust, et kokkulepitud töö tegemise eest vastutab töötaja. „Seda ei tohi ära kaotada. Suhtumisega, et vaatame, mis juhtub, ei ole 21.sajandi juht,“ lausus Ülavere.

Toetus aga tähendab kannatlikkust. Juht peab olema kannatlik. Ta teeb küll plaani, aga inimesed paraku ei kipu selle järgi käituma.

Ülevare toonitas juhtidele, et 21. sajandi töötajad on paljuski targemad kui juhid ning teevad oma spetsialisti tööd paremini kui juhid seda suudaksid teha. Ta tõi näiteks IT-sektori, kus juht tõenäoliselt ei oska spetsialistiga samaväärselt koodi kirjutada, kui üldse oskab. „Nad on sinust targemad. Mis tähendab, et sinu ainuke juhtimisviis on läbi kokkulepete, austuse, reeglite ja vastutuse,“ tõdes Ülavere.