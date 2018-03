Raimond Kaljulaid: EAS tuleks kaotada ja raha eakatele suunata

„Olen pikalt mänginud mõttega teha Keskerakonna valimisplatvormi toimkonnale ettepanek kaaluda ka EAS-i kui sellise kaotamist,“ kirjutab Põhja- Tallinna linnaosa vanem Raimond Kaljulaid oma Facebooki lehel.

Kaljulaid ei usu, et EASi kaotamine Eesti SKT kasvu pidurdaks või et see üldse kuidagi majanduse toimimist mõjutaks.

Kaljulaidi hinnangul ei peaks riigid üldse ettevõtteid otse toetama. „Kui keegi tahab oma kaubanduskeskuse katusele vaateratast - ehitagu see enda raha eest,“ lausus ta, lisades, et riik peab tegema asju, mis on üldised ja kõigile kasutatavad.

„Majandusele oleks rohkem kasu kui meil vabaneks riigisektorist töökäsi. EAS-is on häid inimesi, kellest oleks kindlasti kasu paljudele meie ettevõtetele.

„Vabaneva raha suunaksin ma sinna, kus on tegelikud toetuse- ja abivajajad. Peamiselt pean silmis eakaid. Meil on vaja renoveerida olemasolevaid hooldekodusid ja ehitada uusi. Üksinda elavad eakad, kellel ei ole oma eluaset, vajavad soodsa hinnaga munitsipaalkortereid jne,“ kirjutab ta.