Raimond Kaljulaid on Peep Soomani peale tulivihane: täitsa f*cked up, mida inimesed vahel ikka kõva häälega ütlevad

"Täitsa f*cked up, mida inimesed vahel ikka kõva häälega ütlevad. Kopli, kus elab tuhandeid lahedaid inimesi, ülicool uus boheemlus, linn tegi seal eelmisel aastal trammiteed ja pargi korda, praegu teeme kahte parki veel jne ja siis tuleb mingi Peep Sooman ja ütleb oma arvamuse kinnisvarabisnesi vaatenurgast: “See kriminogeenne seltskond, kes seal elab, peab enne üksteist maha lööma, et seal muutused tuleksid.” Vb kui sellised neandertaalärimehed kunagi üksteist maha löövad, saame rohkem arendusi, kus saadakse aru, et peale müüdud ruutmeetrite arvu on mingeid olulisi kogukondlikke väärtuseid," kirjutab Kaljulaid Facebookis.

Meenutuseks, Sooman sõnas eile Ärilehele, et Kopliga on see lugu, et need, kes seal elavad, on harjunud selle eluga, aga kui võõras läheb õhtul Koplisse jalutama, siis seal ei ole tegelikult midagi muutunud. "See kriminogeenne seltskond, kes seal elab, peab enne üksteist maha lööma, et seal muutused tuleksid," arvas Sooman ja nendib, et neil inimestel ei olegi kuhugi minna.