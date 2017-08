Raimond Kaljulaidi eakate kinoklubi tõmmati liistule: kas tegemist on Keskerakonna valimisreklaamiga?

Eakate kinoklubi Põhja-Tallinnas. Foto: Aleksandr Guzhov

Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjon (ERJK) alustab menetlust, et selgitada, kas Põhja-Tallinna eakate kinoklubi on osa Kerkerakonna valimiskampaaniast ehk kas tegemist on keelatud annetusega.