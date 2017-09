Rain Lõhmus: ettevõtja elu pole selline, et eat, move, võida riigihange, shit, repeat

LHV nõukogu esimees Rain Lõhmus rääkis Äripäeva majanduskonverentsil Äriplaan 2018 LHV tulevikust ning plaanist saavutada 2023. aastaks turuväärtus miljard eurot. "Ettevõtja elu pole selline, et eat, move, võida riigihange, shit, repeat," märkis pankur.

„Erasektoris on lihtne - me ei pea kõigile meeldima. Me ei pea isegi pooltele meeldima. Vaadates ettepoole, mida me teeme ja kuidas meil läheb, siis mind inspireerib rohkem muusika, filmid ja ma alustaks sissejuhatust eakaaslase Jay Z tsitaadiga: „Mis on tähtsam kui rahaloopimine stripiklubis? Krediit.“ See on ääretult tähtis ka meile, me oleme teinud seda, mida me oleme lubanud. 2012. aastal, kui ma rääkimas käisin, olime just kaotanud 3 miljonit eurot, järgmisel aastal kaotasime 6 miljonit eurot," alustas Lõhmus.

Ta jätkas, et sisuliselt toimetavad nad ainult Eestis. Kolme Balti riigi majandused on panganduse ärimahtudelt sarnased ja pikaajalises vaates on Eesti üks väga hea koht. Tegijaid on kokku 16 ja LHV on suuruselt viies.. Samas ollakse suuruselt teine varahaldur ning börsifirmadest 3.-4. kohal.

„Kasvatame tulusid kiiremini kui kulusid. Kuue aasta jooksul on tulud oluliselt kasvanud. Sellel aastal tuleb 18% tulude kasvu ja järgmiseks aastaks ootame sarnast kasvu. Halduskulude kasv aeglustub. Kasvavad IT-sektori- ja personalikulud," rääkis Lõhmus.

„2018. aasta märksõnad on meile müük – meil on teenuseplatvorm olemas ja me peame müüki teostama. Digitaalne ja mobiilne, mis tähendab müüki ja turundust. Enamus meie tegutsemisest peab olema mobiilne, internetipank on inimestel nagu Viisemann, uutele inimestele peab pakkuma midagi paremat. Suur väljakutse on meile UK filiaal. LHV uus ärisuund on fintechidele teenuse osutamine ning London on koht, kus neid püüda. Tugiteenuste protsessides on meil ruumi efektiivsust tõsta. Inimesed ja IT on muidugi igal aastal väga olulised," rõhutas Lõhmus.

„Kui ma Tallinnasse saabun on reklaamid sellised, et eat, move, shit, repeat. Aga ettevõtja elu pole selline, et eat move, võida riigihange, shit, repeat. Börsile minnes tõmbasime maha idee saada suurimaks pangaks, aga plaan on see, et 2023. aastaks oleks meie turuväärtus miljard. Kuidas see tuleb? Eestis kasvavad olemasolevad ärid 500 miljoni euro võrra. Kust me teise poole saame? Veel ei tea, aga turuks on Baltikum ja plaaniks uued ärid. Saame kaasata värsket kapitali ning 50 inimest saaksid kõik eesmärgi saautamise eest miljoni. Ambitsioonid peavad olema ja ettevõtlik peab ka olema," resümeeris Lõhmus.