Rain Lõhmus: idee pensionisambad ära kaotada ja selle asemel lapsi vorpida on koopainimese mõtlemine

Saatejuht, LHV kommunikatsioonijuht Priit Rum viitas viimasel ajal osade poliitikute suunast kostnud kriitikale pensionisammaste suhtes - ehk on õiged "sambad" hoopis sünnitatud lapsed?. "See on koopainimese mõtlemine, et lapsi vorpida. Alati on ka teine pool - pensionisammas pole rahakapis, see raha läheb majandusse ja aitab midagi luua," leidis Lõhmus.

Tema sõnul on paratamatu, et nagu elu alguses, nii ka lõpus ei teeni inimene aktiivselt raha, vaid sõltub juba kogutud kapitalist. "Kõige parem on varandust akumuleerida ettevõtlusesse," sõnas Lõhmus.

Podcastist räägiti ka muust, näiteks LHV tulevikuplaanidest. Lõhmuse sõnul püütakse endiselt võita uui kliente. "Oleme avastanud, et päris noorte inimeste seas oleme alaesindatud, sest me ei ole nende peale väga mõelnud, mis on nüüd kohe muutumas. Oleme tugevalt alaesindatud ka venekeelse elanikkonna hulgas. Üldse, kui vaatasin statistikat, tundus, et LHV kliendid on kuidagi sarnased Reformierakonna valijatega just keelsuse ja vanuse mõttes," naeris ta.

LHV vaatab ka Eestist välja - Lõhmuse sõnul tuleb kindlasti olla kohal Londonis, kui loota võita klientideks fintech-ettevõtteid. "Maailmas on reegel, et kui tahad suureks saada, oled alati metropolis. Sellest ka meie Londoni teema - midagi pole teha, siia nad ei tule, tuleb ise paar sammu vastu astuda," märkis ta.

Fintech-firmasid ta konkurentideks ei pea. "Meie koduturg on Eesti ja ma ei oska nimetada ühtegi, kes meile reaalselt konkurentsi pakub. Meil pole mõtet neid takistada, parem toetada," sõnas pankur.