Rain Lõhmus: inimestel on vale kontseptsioon, et raha kasvab

Rain Lõhmus Foto: Hendrik Osula

Eesti rikaste edetabelis on LHV asutaja Rain Lõhmus oma 80,1 miljoniga 28. kohal. Samas märkis ta saates "Hommik Anuga", et tema oma miljoneid rahas ei hoia. Samuti rääkis ta, et inimestel on raha kasvamisest ja investeerimisest vale arusaam. Raha ei kasva ja investoriks puhtalt raamatust järge ajades ei õpi.