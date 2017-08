Rain Lõhmus: olen krüptorahas pettunud

LHV panga asutaja Rain Lõhmus on krüptorahas pettunud, sest algne haip pole tõeks osutunud, kirjutab Geenius. Küll märgib Lõhmus, et ühes valdkonnas on krüptoraha ootamatult edukas olnud.

"Mu isiklik tunne kolme aasta tagusega võrreldes on pettumus, aga see pole sügav pettumus. See tehnoloogia pole eriti [klassikalises panganduses] läbi löönud," ütles Lõhmus Geeniusele.

"Aga kus ta on läbi löönud, on finantsnumbrites. Ma tean täpselt, et kolm aastat tagasi Bitcoini hind oli 600 dollarit ja läks alla, täna on 4000 ja midagi peale. Etherium, mida müüdi 2014 juuli-august, selle hind on 500 korda üles läinud. Samal ajal pole Etherium teinud kaugeltki seda, mida tol ajal loodeti. Aga samas tuntus ja teadmine, inimeste arv, kes selle ümber sebivad, on väga palju tõusnud," märkis Lõhmus.

Krüptoraha töötab hästi idufirmadele rahakogumise jaoks

"Minu jaoks ainuke reaalne koht, mis toimib, ja mida enamus inimesi pole tähele pannud, on startupide jaoks kapitali tõstmine. Ja eelkõige finantstehnoloogia valdkonnas," sõnas Lõhmus.

"Esimesel poolaastal tõsteti läbi ICO-de (initial coin offering, tegevus, millega ettevõte emiteerib oma krüptoraha või digitaalse ühiku ja selle ostja saab firma tegevuse juures mingi õiguse, näiteks õiguse kasumile) kokku 1,3 miljardit dollarit. See on päris suur hulk. See paralleelne investeerimispanganduse süsteem, mis on blockchainile üles ehitatud, on päris võimas."

Lõhmuse sõnul meenutab praegune olukord talle kokkuvõttes aga 1990. aastate lõpu internetibuumi, mis päädis krahhiga.

Loe pankuri mõtteid pikemalt Geeniusest.