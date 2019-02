Rain Lõhmuse fond ostis enamusosaluse aknatootjas Fenestra

Tehingu kiitis heaks konkurentsiamet.

Fenestra aktsionäridena jätkavad ka kõik senised omanikud, ettevõtte võtmeisikud-juhid, kellele kuulub tehingu järgselt 40 protsenti ettevõttest.

Baltimaade investeerimisfondi Livonia Partners ühe asutaja Rain Lõhmuse sõnul on Lauri Laasti ja Riho Prassi juhitava meeskonna senised saavutused muljetavaldavad. „Fenestra näol on tegemist tugeva, hästi juhitud ning suurepäraste kasvuväljavaadetega ettevõttega, mis sobib ideaalselt Livonia investeerimisstrateegiaga. „Kui aknaturg tervikuna on stabiilne ja kasvab aastas umbes 1–2%, siis Fenestra äri on kasvanud 24% aastas ja nii viimased neli aastat tänase juhtkonna käe all järjest,” tõi Lõhmus näite.

„Teeme juhtkonnaga tihedat koostööd uute ärivõimaluste leidmisel ja nende elluviimisel. Toome ettevõttesse senisest suuremal määral strateegilise dimensiooni ja toetame edasist kasvu eesmärgiga laieneda olemasolevatel turgudel ning jõuda uutele eksportturgudele. Usume, et suudame suurelt ettevõtte kasvu panustada,” märkis Lõhmus.

Fenestra suuruselt teine aktsionär, ettevõtte juhatuse esimees Lauri Laast ütles, et uute ja ambitsioonikate eesmärkide seadmine ja nende poole liikumine ei sõltu ainult rahast. „Vaja on strateegilist partnerit, täiendavaid teadmisi ja kogemust. Livonia Partners omab rahvusvahelist kogemust äride ülesehitamisel, meie poolt on pikaajaline sektori kogemus ja turu tundmine. Tekkiv sünergia tuleb realiseerida ning veel suuremaks tulemuseks ja edukamaks äriks vormida,” selgitas Laast.