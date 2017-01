Investeerimisel pole ärilise vaistuga midagi pistmist, rolli mängivad teadmised ja haridus, rääkis investor Raivo Hein intervjuus Saarte Häälele.

"See on Eestis üks probleem – seda, kuidas rahaga ümber käia, ei ole meile õpetatud, mis toobki palgapäevast palgapäevani elamise. Tuleb ennast harida, raha säästa, seejärel investeerida," rääkis Hein.

Heina soovitus investeerimisega alustajale on astuda 10% klubisse, ehk panna iga kuu kõrvale kümnendik teenitust.

Investor märkis, et äris on haridus tähtis, kuigi armastatakse rõhutada hoopis teisi asju. "Võid uskuda ka kapis elavasse draakonisse, keegi ei ütle, et sa oled hull, samamoodi võid uskuda igasuguseid "soodsaid täheseise", aga see on tegelikult puhas ajupesu," ütles ta.

