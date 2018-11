Raivo Hein Saaremaa sillast: olge nii julged ja tehke see lõpuks ära

„Olge nii julged ja tehke see lõpuks ära,” lausus Hein, kuid möönis, et mida lähemale jõuavad valimised, seda vähem tehakse selliseid suuri otsuseid. „See oleks 50-aastane projekt Eestile ja 50-aastane otsus.”

Maanteameti tellitud uuringu kohaselt on praamiühendus kallim võrreldes Muhumaad mandriga ühendava lõunapoolsema sillaga. Parvlaevaühenduse 40-aasta kulud on 75% laenu osaga kogufinantseerimisel 369 miljonit eurot. Lõunapoolse silla sama laenu osakaaluga kulud on 262 miljonit eurot, põhjapoolsel sillal 389 miljonit eurot ja tunnelil 448 miljonit eurot.

Hein tõi välja, et värske uuringu tulemused sarnanevad sellele, mis viis aastat tagasi läbi viidi. Seekord on aga selgelt välja öeldud, et praamiliiklus on sillast kallim, lisas ta. „Finantsiliselt on lõunapoolne trass kõige parem, aga siin pole arvestatud keskkonnauuringutega. Kui eriplaneering lõpuks kehtestatakse, siis küllap leitakse, et põhjapoolne on kõige soodsam nii keskkonna kui ligipääsetavuse osas.”

Ettevõtja ütles, et on kohtunud kõikide erakondade poliitikutega ja üldiselt on seda pigem pooldatud. „Kaks parteid on selle oma programmi pannud – Reformierakond ja EKRE. Keskerakond toetas ka. Sotsid olid kõhklevamad, aga ei öelnud ka ei. Iseenesest on see väga neutraalne projekt poliitiku vaatepunktist,” rääkis ta. „See on puhas infrastruktuuri objekt, mis laseb inimestel liikuda ja paneb majanduse käima.”