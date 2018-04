Raivo Hein: sotsialism tuleb tagasi

Dividendide maksustamise debatti jälgival investoril Raivo Heinal tekib küsimus, kas kapitalism on viimati sotsialismi erijuhus, kirjutab Äripäev.

2015. aastal, kui kusagilt keegi imes välja teema ja pani sellele nimeks OÜtamine, kirjutasin loo „Miks on Luisa Värki OÜ tähtis“, kirjutab Hein. "Aastad on mööda läinud ja ennäe, jällegi on sama teema diivani alt üles korjatud ja seda võimendama hakatud. Keegi kuskil ei saa ikka magada ja üritab teistele selgeks teha, et ettevõtjad on pätid, sest maksavad enesele dividende, mitte palka. Kahjuks on ka majandusleht ise seda teed läinud, et unustab ära majanduse toimimise ja rikkuse loomise põhitõed."

