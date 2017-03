Raivo Rand: mida on Eesti ehitajal üldse pakkuda?

Kuigi nii Soomes kui ka Rootsis on viimastel aastatel elamuehituses ehitusmaht kasvanud ja Rootsis isegi nii palju, et kohalikud firmad ei jõua kõike enam ise ehitada, pole Eesti peatöövõttu pakkuva ehitusettevõtte sealsele turule sisenemine üldse lihtne, kirjutab Äripäeva ajakiri Ehitaja.

Ehitusfirma Rand ja Tuulberg juht Raivo Rand küsis, millega on Eesti firmadel praegu üldse Põhjamaadesse minna.

"Mida on meil neile pakkuda paremat? Nii Soomes kui ka Rootsis on ehitustusturg arengust meist ees. Meie elame aga riigis, kus ei ole majanduspoliitikat, ei elamuehituspoliitikat ega ammugi ka ehituspoliitikat. Meie firmad on nii rahaliselt kui ka insenertehnilise baasi poolest nõrgad. Selle pealt on väga raske ehituseksporti arendada," räägib ta.

Tõeline ehituseksport on Randi sõnul midagi sellist, mida näiteks Merko Ehitus on teinud Lätis ja Leedus, kus on suudetud luua kohalikud firmad, kaasatud kohalikke ja võidetud hankeid.

