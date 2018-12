Raivo Vare: Eesti tulistab endale ise jalga

Vare leiab, et selle aasta üks negatiivsemaid sündmusi oli tselluloositehase ehitamise ära põlgamine. "Leian, et mitte ainult ei langetatud halba otsust, vaid loodi pretsedent, mis tekitab tulevikus usaldamatust," ütles ta.

Majandusekspert märkis, et selle ehitust ei keelatud ära mitte ratsionaalsete argumentide alusel, vaid tuginedes irratsionaalsetele emotsioonidele. Kui olukorras, kus Eesti on niigi väike riik ja sõltub väga palju suurtest investeeringutest, selliseid küsimusi lahendatakse üksnes emotsioonide tasandil, oleme teel põrgusse, on ta veendunud.

"Minu jaoks on põhimõttelise kaaluga, et keegi isegi ei soovinud küsimusse süveneda!" nentis Vare, kelle sõnul tulistame sellise otsusega ise endale jalga.

