Raivo Vare: sakslaste laevahiiu tulek on hea uudis

Transiidiekspert Raivo Vare ütles, et tema arvates püüab Saksa laevandushiid Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) Anatoli Kanajevilt Transiidikeskuse ostuga tugevdada oma positsiooni aina konkurentsitihedamas äris.

„Turul käib võitlus suurte laevandusfirmade nagu Maersk ja terminalidele spetsialiseerunud kompaniide nagu HHLA vahel,” sõnas ta. Viimased püüavad end kasvatada ja „apetiitsemaks” muuta. Vare sõnul otsitakse valdkonnas pidevalt võimalusi langetada ühikuhindasid ja optimeerida logistikat.

Konkreetselt Hamburgi sadama jaoks on kõvaks konkurendiks tõusnud Poola Gdanski süvasadam, mis on endale haaranud ookeanilaevu, mis vanasti läksid Hamburgi. „Nüüd hüppasid nad Gdanskist mööda, see on turuhaarde seisukohast päris mõistlik,” märkis Vare. Plaanis on ilmselt kasutada Tallinna Hamburgi sadama n-ö toitmiseks – väiksemad laevad viivad siit kauba Saksamaale, kus see omakorda ookeanilaevadele laaditakse, teistpidi saab ka Hamburgist kaupa mööda merd Venemaale viia.

Vare pidas tõenäoliseks, et HHLA jätab Transiidikeskuse AS-i üldjuhtimise ja turunduse alal ametisse senised töötajad, kuid insenerinduse ja tehnoloogia poolele toob Eestisse oma meeskonna. „Sakslased on üldse kõvad insenerid. Turundus jääb kohalikele, kuna neil on teatud eeliseid, eriti Vene suunal,” hindas ta.

Vare sõnul aitab HHLA tulek kaasa sellele, et laevandusfirmadest ei hakka Eestis domineerima vaid üks suur tegija, kes teised kõrvale tõrjub. „Objektiivselt on huvi, et oleks teatud tasakaal, mitte ainult üks liin, nagu on näiteks Leedus. Ettevõtjal nagu Hamburg on rohkem võimekust taluda suurte klientide omavahelise võitluse survet,” märkis ta.