Raivo Vare: talupojamõistust on ka tänapäeval vaja – et Eesti ei muutuks Euroopas ääremaaks

„Terve talupojamõistus eeldab töökust, tarkust ja teadmisi, üldist praktilist ratsionaalsust seoses meie unistustega tuleviku-Eestist,” märkis ettevõtja ja ühiskonnategelane Raivo Vare advokaadibüroo koostööpartneritele Maakri kvartalisse kolimise puhul korraldatud konverentsil. Tema aruteluteemaks oli „Terve talupojamõistus ja unistuste Eesti”.

Vare märkis, et kuna Eesti on traditsiooniliselt olnud kohandumise maailmameister, on seetõttu tänasesse kandunud pettekujutelm, et üha tiheneva konkurentsiga maailmas on puhtalt kohandudes ka edaspidi edukalt hakkama saada. Siin aga ei tohiks alahinnata vanarahvatarkuse rolli.

„Arvukad vanasõnad on ikka ja jälle väärtustanud ka ettenägemisvõimet, teadmist ja tarkust, mis on alati aidanud toime tulla ettetulevate või võimalike esilekerkivate raskustega. Neid vanarahvatarkusi on ka tänapäeval üha enam vaja selleks, et Eesti saaks hoiduda perifeeriasse langemast,” lausus transiidi- ja majandusekspert.

Kuigi üheks võimaluseks on tõesti mängida Euroopa servas vaid oma „väikest mängu”, pidas Vare sellest olulisemaks Eesti võimet haakuda maailmamajandusega võimalikult laialt, mitmekesiselt ning konkurentsivõimeliselt. Just vanarahvatarkus aitaks tema hinnangul kindlustada uute väljakutsetega targa toimetuleku.

Lisaks Varele astusid konverentsil üles ka advokaadibüroo asutaja ja juhtivpartner vandeadvokaat Aivar Pilv, Tartu ülikooli professor õiguskantsler Ülle Madise ning kommunikatsioonikonsultant Raul Rebane.