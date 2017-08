Raivo Vare "väga igav äri" langes eelmisel aastal kahjumisse

Endine minister, kunagine Eesti Raudtee arendusdirektor ning transiidi- ja majandusekspert Raivo Vare veab koos pojaga ettevõtet Live Nature OÜ, mille põhitegevusala on väga huvitav. Teme enda sõnul küll hirmus igav. Nad ostavad kokku kinnistuid, kus peal on mobiilimastid või muud sarnased objektid ning hakkavad siis igal aastal kasseerima rajatiste pealt makstavat talumistasu.

Live Naturel on taas käimas reklaamikampaania, kus nende sõnum on:

„Ostame maad, millel asub mobiilimast. Maksame 12kordselt selle summa, mida mobiilioperaator teile aastas tasub. Kanname kõik tehingukulud."

Varede ärist on varem kirjutatud kui geniaalsest ettevõtmisest, kus rahavoog on pidev ja oht ainult see, et mobiilioperaator otsustab masti maatükilt minema toimetada. Eelmine majandusaasta osutus aga ettevõttele viimaste aastate raskemaks. Müügitulu kukkus 2015. aasta ligi 200 000 eurolt pisut alla 140 000 euro peale. Kui aasta varem aitasid neid „muud äritulud", mida saadi ligi 268 000 euro eest, siis eelmisel aastal oli tulemuseks siin null.

Aasta lõpetati 88 013-eurose kahjumiga. 2015. aastal oli tulemus 182 636 eurot kasumit.

2016. aastal moodustas renditulu müügitulust 124 525 eurot, konsultatsiooniteenuse eest saadi 14 820 eurot.

Mis on aga muu äritulu all? Nagu mainitud, siis 2016. aastal muud tulu ei saadudki. Aasta varem saadi kasumit kinnisvarainvesteeringute müügist - 116 309 eurot. Lisaks hinnati ümber investeeringute õiglast väärtust ja nii saadi tuludesse juurde 149 782 eurot.

Firma maksis 2016. aastal palka neljale inimesele, keskmine brutopalk on 1200 eurot.

Vared võtsid firmast ka 100 000 euro eest dividende. Jaotamata kasumit on veel 1,39 miljoni euro jagu. Ka eelmisel aastal võtsid omanikud välja sama suure dividendi.

Vare: see on nii igav äri

Firma üks osanikest Raivo Vare ütles Ärilehele antud kommentaaris, et firmal läheb normaalselt. Hirmsat kasulikkust ei ole. Mastiäri on rahulik ja väikese tootlusega.

"Hirmsat kasumlikkust siin ei iole. Oleme need, kes oleme nõus madala tootluse pealt seda äri ajama," alustas ta.

Küsimuse peale, et kui palju mobiilimaste eramaadel üldse asub ütles ta, et sadu. Lisaks on mobiilioperaatoritel endal väga paljud maatükid käes. Eelkõige Telial.

"Võib öelda, et oleme suurim nö eraomanik selles valdkonnas."

2016. aasta tulemusi kommenteerides ütles Vare, et kuna mastiäri on väikese tootlusega, siis mõjutavad aastatulemusi väga palju firma teised investeeringud.

Reklaami kohta ütles Vare, et aeg-ajalt nad ikka kuulutavad, et kui keegi on huvitatud, siis saab nende poole pöörduda. Maaomanike ustele nad ei koputa ega otse ühendust võta.

Vare lisab veel, et neil on nii telekomidega, Eleringi kui ka teistega head suhted ning mingit jonnimist seoses hindadega ei ole.

Mis ettevõttega on tegu?

Live Nature kirjeldab oma kodulehel, et nad on Eesti investeerimisettevõte, mis investeerib omavahendeid Eesti ettevõtlusesse ja kinnisvarasse. Nende peamine tegevus on mobiilside mastide aluse maa ost. Neile kuulub 59 kinnistut üle Eesti, millel on kas hoonestusõiguse, isikliku kasutusõiguse või rendilepingu alusel mobiilimast. Lisaks investeerivad nad ka põllumaadesse (seni üle 200 hektari) ja muudsse kinnisvaraobjektidesse, mis genereerivad stabiilset rahavoogu. Näiteks on nad ostnud tanklate ja raudteede aluseid kinnistuid. Firma investeerib ka väärtpaberitesse.

„Ostame tasulise hoonestusõiguse, isikliku kasutusõiguse või rendilepingu alusel koormatud kinnistuid, millele on püstitatud mobiilside mastid. Ajalugu on näidanud, et operaatorid ise ei ole eriti huvitatud mastialuse maa omandamisest ja müügihuviga maaomanikule ei tehta pakkumist üldse, või tehakse maatükki üsna madalalt hindav pakkumine. Kui Teil on huvi saada oma mobiilimasti aluse maa eest võimalikult head hinda, võtke meiega kindlasti ühendust. Maatüki asukoht ei ole meile oluline. Hoonestajaks, kasutajaks või rentnikuks olev mobiilimasti omanik võib olla nii Telia, Tele2 kui ka Elisa."