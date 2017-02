Eelmisel aastal sai Eestis täistuuridel hoo sisse piiriülene kaubandus. Seda Eesti-Läti piiril. Eesti Konjuktuuriinstituut uuris, kui tihti eestimaalased Lätis osturallil käivad ning mida sealt ostavad. Selgub, et kogused on päris suured. Viina ostetakse eriti usinalt.

Uuringust tuleb muuhulgas välja, et 7% 2269 küsitletust on käinud 2016. aastal spetsiaalselt selleks Lätis, et osta alkoholi. Lisaks ostis 16% küsitletutest alkoholi kaasa läbisõidul.

Kusjuures kogused on väga korralikud. Transpordiks on vaja korralikku autot. Vaadake neid järgmisest graafikust: