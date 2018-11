Rakvere lihakombinaadi emafirma juht sai päevapealt kinga. Algas uue juhi otsing

Rakvere lihakombinaadi ja Talleggi omanik alustab uue juhatuse esimehe otsingut, teatas ettevõte börsile.

Jari Latvanen sai HKScani juhatuse esimeheks 31. oktoobril 2016.

“Ettevõtte strateegia ja põhisuund oli õige,” ütles HKScani nõukogu esimees Reija Kiskola. “Samas ei parandanud strateegia elluviimine ettevõtte kasumlikkust määral mida me ootasime. Nüüd püüame oskuste ja pühendumusega töötajatega tegutseda veel jõulisemalt, et tugevdada ettevõtte konkurentsivõimet ja kasumlikkust.”

Rakvere lihakombinaadi omaniku käekäik on olnud viimasel ajal kõike muud kui rõõmustav ning firma on andud teada suurest kulude kokkuhoiu kavast. Viimati, kolmanda kvartali tulemusi kommenteerides, tunnistas HKScani juht Jari Latvanen börsile saadetud teates, et need valmistasid pettumuse.

„Tulemused on selgelt pettumust valmistavad,“ ütles ta.

Käive vähenes kolmandas kvartalis mulluselt 452,4 miljonilt eurolt 416,2 miljonile eurole. Tegevuskahjum aga kasvas jõudsalt: kui eelmisel aastal oli tegevuskahjum 2,7 miljonit eurot, siis nüüd 10,1 miljonit eurot. Kahjum aktsia kohta paisus mullusega võrreldes pea kolmekordseks ja oli 0,19 eurot aktsia kohta.

Üheksa kuu kokkuvõttes oli ettevõtte käive 1,26 miljardit eurot ning tegevuskahjum 45,3 miljardit eurot. Käive eelmise aastaga võrreldes vähenes ning kahjum kasvas 40 miljoni euro võrra.

Kulude kokkuhoiukava kohaselt peaks ettevõte aastaks 2020 igal aastal kulusid vähendama 40 miljoni euro võrra. See hõlmab nii koondamisi kui kahjumlike toodete tootmise lõpetamist.

Analüütikud on korduvalt juhtinud tähelepanu firma liiga kõrgele võlakoormale: septembri lõpu seisuga oli netovõlg 305,6 miljoni eurot.