Rakvere lihakombinaadi kolm streikijat lasti lahti ja kohale kutsuti politsei

Rakvere lihakombinaadi streikijatele kutsuti politsei, kui töötajad hakkasid juhtkonna otsuste peale küsimusi esitama ning keeldusid lahkumast. Kolm streikijat vallandati.

Ärilehele saabus anonüümne vihje, mille kohaselt ei toimunud Rakvere lihakombinaadis terve päeva jooksul mingeid läbirääkimisi. "Ülemused ei näidanud isegi näole. Õhtul, kui tööpäev läbi sai tuldi lasti kolm inimest lahti ja oligi kõik. Kui tahtsime minna ülemustega rääkima, et aru pärida, mis toimub ja kuidas kohe kolm inimest lahti lasti, öeldi meile: "tööpäev on läbi ja ülemused on juba majast lahkunud". Peale seda, kui inimesed sellega rahul polnud ja tahtsid mingitki selgitust, kutsuti kohale politsei.

HKScan Estonia juhatuse esimees Anne Mere kinnitas infot öeldes, et tõepoolest lõpetati töösuhted kolme töötajaga, kuid täpsemalt ta põhjuseid kommenteerida ei saa. "Politsei kutsuti, sest töötajad keeldusid töökohalt lahkumast. Tekkis sõnelusi ja turvamehed otsustasid politseiga kontakteeruda.

Politsei ida prefektuuri pressiesindaja sõnul kutsuti politsei tõepoolest Rakvere lihakombinaati turvalisust tagama. "Väljakutse toimus kell 16.15 ning patrull sõitis kohale. Kohapeal vägivaldset tegevust ei tuvastatud, ühtegi menetlust ei algatatud ning kedagi kaasa ei viidud," ütles pressiesindaja Kerttu Krall.

HKScan: streik on ebaseaduslik

Rakvere lihatööstuse tapamaja 64-st töötajast 27 korraldasid tööseisaku madala palga ja raskete töötingimuste tõttu.

Mere ütles Ärilehele, et Rakvere lihatööstuse tapamaja töötajate poolt valitud esindajatega on kohtutud enne tänast kolmel korral.

"Vaatame igal aastal töötajate palgad vastavalt üleriigilistele palgauuringutele üle. Näiteks nüüd septembris-oktoobris tõsteti ka osadel tapamaja töötajatel palku. Töökoormus on tapamajas võrreldes eelmise aastaga vähenenud, kuna nii sigade kui ka veiste tapamaht on vähenenud," ütles ta.

Küsimusele, kas vastab tõele, et streikijatele tehakse hoiatused ning kolmandal hoiatusel töötaja vallandatakse, vastas Mere, et lähtutakse töölepingu seadusest. "Kui töötajad teevad ebaseadusliku seisaku ning ei allu tööandja korraldustele vormistame kirjalikud hoiatused. Kindlasti ei vii kõik töösuhte lõppemiseni, see ei ole kummagi poole huvides.“