Rakvere lihakombinaadi omanik maksis päevapealt lahti lastud juhile miljon eurot

Soome majandusleht Kauppalehti kirjutab, et HKScanon püstitanud ootamatu rekordi: viimaste aastate jooksul maksab ettevõte on juba kolmandale vallandatud juhatuse esimehele ligi miljon eurot lahkumishüvitist.

Eelmine lahkunud juht sai kompensatsiooni 2016. aastal. HKScan vabastas teisipäeval ametist juhatuse esimehe Jari Latvaneni, ning nõukogu esimehe Mikko Nikula, kes said lahkumiskompensatsiooni.

Ettevõtte kodulehel kirjas olevate tasustamispõhimõtete kohaselt peavad nii ettevõte kui juhatuse esimees töösuhte lõpetamise soovist teisele poolele teada andma kuus kuud enne lahkumist. Kui ettevõte otsustab lepingu lõpetada, makstakse juhatuse esimehele lisaks kuue kuu palgale ka 12 kuu palgaga võrdne summa.

Latvaneni kuupalk oli 54 166 eurot, mis tähendab, et kokku saab ta kompensatsiooniks 974 988 eurot. Lisaks on tal õigus pensionimaksele, mis on 20% aastapalgast.

Ettevõtte kommunikatsiooniosakonnast kinnitati, et Latvanen saab kompensatsiooni vastavalt ettevõtte reeglitele.

2016. aastal lahkus HKScani toonane juhatuse esimees Hannu Kottonen 958 500 eurose kompensatsiooniga.

2009. aasta alguses lahti lastud Kai Seikku sai hüvitiseks suisa 1,3 miljonit eurot.