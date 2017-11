Rakvere lihakombinaadi töötajad esitasid uue palganõude

Rakvere lihakombinaadi töötüli lahendamise läbirääkimistel toimus kolmapäeval järjekordne voor, kus osalesid ka ametiühingute keskliidu esindajad. Kuigi pooled loodavad jõuda töötüli lahenduseni enne uue tööseisaku korraldamist, annab ametiühingutele võimaliku streigi puhul lisatuge teadmine, et neile on toetust avaldanud rohkem kui 30 riigi ametiühingud, kirjutab ERR.

Tapamaja töötajaid koondav ametiühing soovib põhipalga suurendamist poole võrra ja kolmapäeval esitati tööandjale uus pakkumine, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Läbirääkimiste aluseks on olnud põhipalga tõus arvestusega, et tapamaja töötajate praegu kättesaadav umbes 750-eurone töötasu tõuseks 1100-1200 euroni," ütles Rakvere lihatööstuse töötajate ametiühingu usaldusisik Andrus Saaremägi.

"Tööandjad sellise palgatõusuga nõus ei ole, kuid on lubanud kogu kombinaadi töötajate palgad üle vaadata tuleva aasta esimeses kvartalis," lisas ametiühinguliikumise juriidiline konsultant Raili Karjane.

Eesti ametiühingute keskliidu organisatsioonisekretär Artjom Arhangelski avaldas heameelt, et töötajad pole raskelt kulgevatest läbirääkimistest hoolimata alla andnud ning vajaduse korral ollakse valmis minema lõpuni ehk tööseisakuni.

Läbirääkimiste käigus on tööandja esindajad kommentaaridest loobunud, kuid enne läbirääkimisi ütles HKScan Estonia juhatuse esimees Anne Mere, et mõistagi pole ka nemad huvitatud sellest, et asi jõuaks streigini.

Rakvere lihatööstuse töötüli sai alguse 17. oktoobril toimunud tapamaja töötajate streigist, millega nõuti 10 aastat paigal seisnud töötasute tõusu. Streigi järel vallandati kolm töötajat ning kohale kutsuti politsei. Rakvere lihatööstuse töötajad lõid EAKL-i toel ametiühingu, mis on kaks korda ettevõtte juhatuse kohtunud, kuid senini tulutult. Palgapakkumist pole veel tulnud.