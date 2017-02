Rakvere lihakombinaat hakkab Uus-Meremaale kaupa vedama

Rakvere lihakombinaat, mis on osa toiduainetööstusettevõttest HKScan Estonia, on avanud enda jaoks täiesti uue ekspordituru, Uus-Meremaa.

Eelmise aasta kevadel saadeti Rakvere lihakombinaadist Uus-Meremaale proovikonteiner ning nüüdseks on ka esimesed päristellimused kohale jõudnud. Sel korral on saadetises erinevad sealiha tükid sisefileest kaelakarbonaadini, eeldatav igakuine müügimaht on 100 tonni kuus.

„Vastavalt Euroopa Liidu ja Uus-Meremaa kaubandusleppele saatsime eelmise aasta kevadel Rakvere lihakombinaadist Uus-Meremaale proovikonteineri külmutatud sealihaga. Kuna kvaliteet vastas kohaliku turu nõudmistele, siis on nüüd ka esimesed tellimused jõudnud teisele poole maakera,“ ütles HKScan Estonia juhatuse esimees Anne Mere.

„Müüme sealiha hulgimüügiga tegelevatele ettevõtetele, kelle kliendid on kohalikud toidutööstused ja restoranid. Nende ootused on eelkõige saada stabiilselt kõrge kvaliteediga toorainet. Teatavasti on Uus-Meremaa maailmas tuntud kui kvaliteetse lamba- ja veiseliha tootja ning seetõttu on eestimaisele sealihale suur tunnustus läbida Uus-Meremaa range kvaliteedinõuete kontroll. Töötame jätkuvalt selle nimel, et otsida eestimaisele sealihale uusi eksporditurge ja tagada kodumaise seakasvatuse jätkusuutlikkus ja areng,“ selgitas Mere.

Merekonterineri laadimine Foto: HKScan

Transport kestab kaks kuud

„Uus-Meremaa puhul on tegemist atraktiivse ekspordituruga. Meretransport Eestist sinna kestab kaks kuud, kuid samas pole sugugi kallim kui autotransport näiteks Lõuna-Euroopasse. Lisaks on meil nendega vastupidised aastaajad, mis loob lisavõimalusi erinevate lihatükkide müügiks ka sel ajal, kui meil endal näiteks talvisel või suvisel ajal mõnele tükile nõudlus puudub,“ lisas Mere.

HKScani koduturud asuvad Soomes, Rootsis, Taanis ja Baltimaades, tooteid eksporditakse pea 50 riiki. HKScani netokäive oli 2016. aastal 1,9 miljardit eurot ja kontsernis töötab ligikaudu 7 300 töötajat.