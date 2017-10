Rakvere lihatööstuse liinitööline: palgatõusu pole alates eurode kasutuselevõtu ajast olnud

Rakvere lihatööstuse tapamaja 64-st töötajast 27 korraldasid tööseisaku madala palga ja raskete töötingimuste tõttu.

Liinitööline Aivar Allese ütles ERR-ile, et palgatõusu pole neil olnud eurode kasutuselevõtu ajast alates.

"Kunagi tõsteti 25 protsenti, siis võeti kriisiajal kümme protsenti maha. Ja seda pole tagasi pandud. Kui eurole üle läinud siis hinnad tõusnud ja rahvas ei tule toime," sõnas Allese.

Ta lisas, et tapamajas on raske töö ja teistes osakondades töötavad inimesed teenivad rohkem. "Töö on must ja räpane. Ma olen ikka üleni verine, tülgastav töö, oleme üleni märjad, pole ventilatsiooni, tahame õiglasemet suhtumist," sõnas Allese.

Ta märkis, et kui palgatõus oleks 100 protsenti, siis teeniksid nad mõnevõrra Eesti keskmiset enam. "Palk on nii madal, et võib minna ükskõik kuhu tööle siinkandis," sõnas Allese, lisades, et kahe nädala pärast on plaanis uus streik.

HKScan: streik on ebaseaduslik

HKScan Estonia juhatuse esimees Anne Mere ütles Ärilehele, et Rakvere lihatööstuse tapamaja töötajate poolt valitud esindajatega on kohtutud enne tänast kolmel korral.

Loe veel

"Vaatame igal aastal töötajate palgad vastavalt üleriigilistele palgauuringutele üle. Näiteks nüüd septembris-oktoobris tõsteti ka osadel tapamaja töötajatel palku. Töökoormus on tapamajas võrreldes eelmise aastaga vähenenud, kuna nii sigade kui ka veiste tapamaht on vähenenud," ütles ta.

Küsimusele, kas vastab tõele, et streikijatele tehakse hoiatused ning kolmandal hoiatusel töötaja vallandatakse, vastas Mere, et lähtutakse töölepingu seadusest. "Kui töötajad teevad ebaseadusliku seisaku ning ei allu tööandja korraldustele vormistame kirjalikud hoiatused. Kindlasti ei vii kõik töösuhte lõppemiseni, see ei ole kummagi poole huvides.“

” Kui töötajad teevad ebaseadusliku seisaku ning ei allu tööandja korraldustele vormistame kirjalikud hoiatused.

Hommikuses teates ütles Mere, et tööseisak on ebaseaduslik. "Iga-aastaselt vaatame ettevõttes üle vastavalt üleriigilistele palgauuringutele töötajate palgad, muude hüvede paketi ning investeerime töökeskkonna parendamisse. Mul on väga kahju, et vaatamata sellele ning eelnevatele läbirääkimistele on Rakvere lihatööstuse tapamaja 64-st töötajast 27 töötajat otsustanud korraldada ebaseadusliku tööseisaku," selgitas ta.