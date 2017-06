Rakvere noormehe edulugu. Londoni getost rikkaid teenindava ettevõtte juhiks

Viktor Muhhin sattus Londonis Tarantino filmide olustikust kõige rikkamate londonlaste keskele.

2006. aastal maandus Rakverest pärit noormees Viktor Muhhin (praegu 31-aastane) Londoni Gatwicki lennujaamas, taskus ainult 50 naela. Ta oli liiga uhke, et vanematelt raha küsida. Noormees püüdis meenutada koolis õpitud ingliskeelseid sõnu. Ta oli varem ainult paaril korral Tallinnas käinud ja maandus nüüd ühel maailma rahvarohkemal lennuväljal. See, mis edasi toimuma hakkas, on inspireeriv lugu eestlasest, kes sai maailmalinna getost eduka ettevõtte juhiks.