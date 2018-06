Rakvere saatis Hongkongi üheksa tonni seakooti

Reaalse Honkongi ekspordini jõudmine on olnud pikk teekond, kuid esimene suur konteiner näitab, et töö on vilja kandmas, kinnitab ettevõte oma teates. „Rakvere toodete edulugu Uus-Meremaal on näidanud, et pikki vahemaid pole tänapäeval vaja toidukaupade puhul enam karta. Põhjamaise liha kõrge kvaliteet on teada ka väga kaugetes piirkondades ja nende turgude potentsiaal on meie jaoks tohutult suur,“ lisas Mere.

Rakvere tooted kuuluvad AS HKScan Estonia tootevalikusse.