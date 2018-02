Rakvere streikijad lähevad Soome HKScani juurde piketeerima

Veerandsada Rakvere Lihakombinaadi streikivat töötajat lähevad järgmisel kolmapäeval Soome HKScani ette piketeerima. Järgmisest neljapäevast aga on kavas järjekordne kolmepäevane toetusstreik (lisaks tähtajatule põhistreigile), kuhu seni aga praktiliselt osalejaid pole tulnud.

Tänasega saavad läbi toetusstreigiks seadusega lubatud kolm päeva - tõele au andes aga puudus huvi selle vastu praktiliselt üldse, osales vaid paar inimest. Põhistreikijad - enamik tapaliini töötajatest - aga jätkavad. Ka täna peetakse Rakveres pikett.

"Eile andsime uue toetusstreigi teate sisse, mis annab õiguse teistel osakondadel alates järgmisest neljapäevast kolm päeva streikida," sõnas EAKL-i koordinaator Artjom Arhangelski.

Kas on lootust, et streikijate arv edaspidi kasvab? Arhangelski on optimistlik. "Ma usun, et see võib kasvada, kuna inimesed astuvad ametiühingusse ja näevad, et kõik on seaduslik. Muidugi loodame, et jõuame enne neljapäeva kokkuleppele," sõnas ta.

Rakvere lihakombinaadi töötajad soovivad tapamaja töötajate põhipalga tõstmist 16% võrra alates 1. veebruarist ja 16% lisamist 1. juulist. Veel nõutakse, et tulemuspalga arvestamist ei muudetaks. Keskmiselt tähendaks palgatõus, et töötajate tunnipalk tõuseks ligikaudu 1,3–1,4 eurot ja nad teeniksid kuus 1079 euro suurust brutopalka.

HKScan Estonia ei ole kompromissiks samme astunud. „Meie ettepanek oli jätta streikimata ja oodata paar kuud, mil on uus palgasüsteem paigas. Ma ei saa aru, miks oli vaja praegu streikida,” ütles ettevõtte juhatuse esimees Anne Mere. Tema sõnul on HKScan Estonia astunud mitu sammu, et ametiühingu soovidele vastu tulla, kuigi tegelikult ühtegi konkreetset palgapakkumist tehtud ei ole. On küll lubatud üle vaadata ettevõtte palgapoliitika ja suurendada palgafondi 5%, kuid alles teise kvartali alguses otsustatakse, mis ametikohad, millal ja kui palju palgatõusu saavad.