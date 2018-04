Rakvere tapamaja streik sai selleks korraks läbi: "See on võit!"

Rakvere Lihakombinaadi tapamaja streikijad otsustasid enam kui kaks kuud kestnud streigi praeguseks lõpetada ja tänasest tööle naasta, paljud probleemid pole siiski lahendust leidnud.

Ametiühingute Keskliidu organisatsioonisekretäri Artjom Arhangelski sõnul said paljud lihakombinaadi töötajad palgatõusu. „Suurim palgatõus tuli streikinud tapamaja töötajatele ja see jääb umbes 8 protsendi juurde, teiste töötajate palgatõus jäi seekord vaid protsendi või paari piiridesse,“ rääkis Arhangelski.

„Praeguse streigi lõppemine ei tähenda siiski seda, et ametiühingu töö lihakombinaadis lõppeks,“ sõnas Arhangelski lisades, et tänaseks on lihakombinaadis moodustatud hästi toimiv, laienev ja aktsioonivõimeline ametiühing ning huvi selle tegemiste ja oma töötingimuste parandamiseks on üha suuremal arvul töötajatel.

Kuigi probleemid lihakombinaadis pole lahenenud, ei tooks tänastes oludes pikemalt streigi jätkamine paremat tulemust, arvas Arhangelski lisades, et edasi jätkub töö selle nimel, et tööandjaga töötajate töötingimuste parandamiseks sisulisi läbirääkimisi pidada ja esmajoones ametiühingu tunnustamise leping allkirjastada.