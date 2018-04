Rakvere tapamaja töötajad andsid järele ja leppisid soovitust neli korda väiksema palgatõusuga

HKScan Estonia teatas, et streikivad töötajad ja neid ühendav ametiühing nõustusid tapaliini töötajate 8-protsendilise palgatõusuga. Algselt nõudsid töötajad kahes osas 32-protsendilist töötasu tõusu.

Mere sõnul uuendas HKScan Estonia esimeses kvartalis palgasüsteemi ja suurendas kogu ettevõtte palgafondi 5% võrra, millest lähtuvalt tehti individuaalsed palgamuudatused ka streikivatel töötajatel. “Meil on hea meel teatada, et 9. aprillil teavitas IMTAL tööandjat, et nii streikivad töötajad kui ka IMTAL nõustuvad tapaliini töötajate palgatõusuga. Seega on 6. veebruaril alustatud streigi nõudmised täidetud ning streik tuleks viivitamatult lõpetada,” rääkis Mere.

Eesti ametiühingute keskliidu organisatsioonisekretär Artjom Arhangelski ütles, et tapaliini töötajaid said läbirääkimistega 8-protsendilise põhipalga tõusu. Töötajate algne nõudmine oli aga kordades suurem ehk 16-protsendiline tüus alates 1. veebruarist ja 16 protsendi lisamine 1. juulist. “Seda ei õnnestunud küll saada, kuid ka 8% on väike võit,” ütles ta.

Samas nentis Arhangelski, et streikijate sõnul said teised Rakvere lihatööstuse töötajad nagu koristajad ja lihalõikajad, tunduvalt väiksema palgatõusu ning pole olukorraga rahul. “Samas kui me poleks streikima hakanud, siis poleks ka seda tulnud,” ütles ta.