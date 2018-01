Rakvere tapamaja töötajate ametiühing kogub streigifondi annetusi

Industriaal- ja metallitöötajate ametiühingute liit (IMTAL) lõi Rakvere Lihakombinaadi streigikulude katmiseks streigifondi ja kutsub kõiki toetajaid andma oma panuse streigi õnnestumisse. Fond on mõeldud streikijate perede toetamiseks, sest streigitud aja eest streikijad palka ei saa.

Ametiühingute keskliidu organisatsioonisekretäri Artjom Arhangelski sõnul on 6. veebruaril algav streik välja kuulutatud tähtajatuna, mis tähendab, et streigiga kaasnevaid kulusid on raske täpselt ette prognoosida.

„Oleme viimasel ajal saanud toetusavaldusi mitmetelt inimestelt ja organisatsioonidelt, kes on avaldanud soovi streigi toetamiseks teha enamat kui solidaarne tunnustus,“ selgitas Arhangelski fondi loomise tagamaid ja lisas, et fondi on oodatud panustama nii Eesti- kui välismaised ametiühinguorganisatsioonid ning eraisikud.

Streigifondi arveldusarve number on EE162200221068524734 ning konto haldaja on Industriaal- ja Metallitöötajate Ametiühingute Liit.

Vastavalt AS HKScan Estoniale saadetud streigiteatele nõuavad Rakvere Lihakombinaadi töötajad tapamaja töötajate põhipalga tõstmist 16% võrra alates 1. veebruarist 2018 ja lisaks 16% põhipalga tõstmist 1. juulist 2018. Lisaks nõutakse, et tulemuspalga arvestamist ei muudeta. Palgaläbirääkimised jooksid ummikusse, kuna tööandja ei nõustunud töötajatele tegema ühtegi konkreetset palgapakkumist.