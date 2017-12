Rakvere töötüli osapoolte otsustav kohtumine: kas tuleb streik või lepitus?

Täna kohtuvad uuesti Rakvere lihakombinaadi tapamaja töötajad ettevõtte juhtkonnaga, et vaadata üle osapoolte nõudmised.

Kohtumisest võtab osa ka riiklik lepitaja Meelis Virkebau, kelle sõnul sõltub tänasest, kas lepitusmenetlusega minnakse edasi või mitte. "Kui täna osapooled ühist keelt ei leia ja lepitaja ettepanekut vastu ei võta, siis pean lepitusmenetluse lõpetama," sõnas ta.

Seejärel on töötajatel õigus esitada avaldus streigi korraldamise kohta ning peale kahenädalast teavitusperioodi võib alata seaduslik streik.

Virkebau esitas töötajatele ja tööandjatele neli ettepanekut töösuhete reguleerimise ja kaasajastamise kohta, kuid vaid kolm võeti vastu. Neljas punkt puudutas palka. "Palga osas on mõlemal osapoolel selged eriarvamused," ütles Virkebau. Nimelt nõustus ettevõte kordades väiksema palgatõusuga, kui riiklik lepitaja välja pakkus, töötajad nõuavad aga kordades kõrgamat palgalisa. Töötajate soov on saada 50-protsendilist palgalisa, kuid on nõustunud, et see ei pea tulema korraga sellel aastal, vaid osadena ka järgmisel aastal.

Rakvere lihatööstuse töötüli sai alguse 17. oktoobril toimunud tapamaja töötajate streigist, millega nõuti 10 aastat paigal seisnud töötasute tõusu. Streigi järel vallandati kolm töötajat ning kohale kutsuti politsei. Lisaks Rakvere lihatööstusele, allkirjastasid HKScani alla kuuluva linnulihatootja Talleggi 120 töötajat 16. augustil ühispöördumise. Sellega sooviti juhatuselt palgatingimuste ülevaatamist. Ka nemad said juhtkonnalt eitava vastuse.