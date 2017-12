Rakvere töötüli osapoolte otsustav kohtumine: läbirääkimised luhtusid, sest palgatõusu osas kokkuleppele ei jõutud

Tänane Rakvere lihakombinaadi tapamaja töötajate kohtumine ettevõtte juhtkonna ning riikliku lepitajaga kukkus läbi, sest palgatõusu osas ei jõutud kokkuleppele.

Töötajad tegid 50-protsendilisest palgatõusust järeleandmise ja olid nõus ka 20-30%-ga. Juhtkond jäi aga endale kindlaks, et nemad nõustuvad vaid 5% palgatõusuga järgmisel aastal, mis kehtiks kõikidele töötajatele, mitte ainult tapaja omadele.

Luhtumise taga on suuresti ettevõtte hirm, et tõstes vaid tapamaja palkasid, hakkavad ka teised osakonnad juurde nõudma.

Kohtumisest osa võtnud riiklik lepitaja Meelis Virkebau ütles enne kohtumist, et ,tänasest sõltub, kas lepitusmenetlusega minnakse edasi või mitte. "Kui täna osapooled ühist keelt ei leia ja lepitaja ettepanekut vastu ei võta, siis pean lepitusmenetluse lõpetama," sõnas ta.

Seejärel on töötajatel õigus esitada avaldus streigi korraldamise kohta ning peale kahenädalast teavitusperioodi võib alata seaduslik streik.

Virkebau esitas töötajatele ja tööandjatele neli ettepanekut töösuhete reguleerimise ja kaasajastamise kohta, kuid vaid kolm võeti vastu. Neljas punkt puudutas palka. "Palga osas on mõlemal osapoolel selged eriarvamused," ütles Virkebau. Nimelt nõustus ettevõte kordades väiksema palgatõusuga, kui riiklik lepitaja välja pakkus, töötajad nõuavad aga kordades kõrgamat palgalisa. Töötajate soov on saada 50-protsendilist palgalisa, kuid on nõustunud, et see ei pea tulema korraga sellel aastal, vaid osadena ka järgmisel aastal.