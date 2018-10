Ränioru siseelu: ühe läbikukkumise lugu, mis aga tähendas teistele teenäitamist

Asutajad rajasid oma firma hüpoteesiga, et enamik inimesi unustab iga kuu kinno minna või kasutab seda reaalsuses nii vähe, et kokkuvõttes käivad nad kinodele välja piisavalt mõistliku summa, mis ei aja neid pankrotti ja lubab investorite abiga kaasatud raha abil nii kaua vastu pidada, et teenus muutuks inimestele piisavalt asendamatuks, et siis ühel hetkel nõustuda ka rohkem liikmetasu välja käima. Juhtus aga see, et liikmekaardi omanikud käisid plaanitust oluliselt rohkem kinos ja ettevõte jõudis käesoleva aasta suveks seisu, kus majandusajakirjanikud on avalikkuses ettevõtte juba sisuliselt maha matnud. Moviepassi võrreldakse tagantjärele sageli nullindate alguses tegutsenud muusikajagamisteenusega Napster, mis sillutas teed praegu väga edukatele Pandorale ja Spotifyle, ehkki läks ise üsna varsti pärast asutamist pankrotti. Võrdlus on üsna täpne, kuna Moviepassi suur populaarsus on tänaseks pannud end oluliselt kiiremini liigutama ka suuri kinokette ja AMC, üks USA suurimaid kinosid, andis kevadel välja oma liikmeteenuse, mis on sisuliselt identne Moviepassi pakutavaga, ainult et veidi kallim ning võimaldab filme vaadata vaid nende keti kinodes.

