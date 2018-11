Rannakalurite toetusraha läheb ühingu juhtidele

Läänemaa rannakalanduse seltsi juhatuse esimees Indrek Jõgisoo, OÜ Leidrek juhataja ja omanik, on saanud oma firmale 227 915 eurot toetust: talumajutuse hoone rekonstrueerimiseks 31 955 + 31 950 eurot, endise tootmishoone ümberehitamiseks toitlustuskohaks 29 959 + 31 950 eurot, külalistemaja küttesüsteemiks 60 000 eurot, talumajutuse vastuvõtu II etapiks ja saali rekonstrueerimiseks 60 000 eurot, õueala sillutamiseks 31 705 eurot.

Jõgisoo enda sõnul valitakse juhatusse piirkonna kõige aktiivsemad inimesed, mistõttu tulebki üsna tihti ette juhatuse liikmete projektitoetuse üle otsustamist. Ta ütleb, et vähemalt Läänemaal pole võimalik ainult rannakalapüügiga toime tulla, on vaja ka muuga tegeleda.

Läänemaa rannakalanduse seltsi tegevjuht Margus Medell lisab, et toetusraha saamisega kaasnevad väga tõsised kohustused ning on ka juhatuse liikmeid, kes on ka mõnest toetust ilma jäänud.

Loe pikemalt Lääne Elust.