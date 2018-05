Raplamaa tasuta ühistransporti ei taha: me ei saa toetada otsuseid, mis ei lahenda tänaseid probleeme

Raplamaa Omavalitsuste Liidu laiendatud juhatus arutas eile majandus- ja taristuministri tasuta ühistranspordi plaani ja jõudis seisukohale, et ei saa toetada otsuseid, mis sisuliselt ei lahenda tänaseid probleeme ega vii lähemale tulevikueesmärkidele.

Raplamaa Omavalitsuste Liidu juhatus on seisukohal, et maakonna ühistranspordivõrku peab käsitlema tervikuna, kaasates sinna kõik avalike liinilubade alusel transporditeenust osutavad vedajad (sh valdade poolt doteeritavad, kommertsvedu korraldavad ja raudteeliinid).

Raplamaa omavalitsuste juhid on arvamusel, et ühistranspordivõrk peab olema toimiv ja kaasaegne ning rahuldama nii elanike kui ettevõtjate, koolis ja tööl käijate vajadusi. Peetakse oluliseks, et maakonna ühistranspordi piletisüsteem oleks kaasaegne ja integreeritud Harjumaa-Tallinna piletisüsteemiga. Eesmärk on busside ja rongide ühine piletisüsteem.

Võttes arvesse eelpool toodut teevad Raplamaa omavalitsuste juhid Põhja-Eesti Ühistranspordikeskusele ettepaneku tasuta maakondliku ühistranspordi korraldamiseks eraldatavate vahendite arvelt laiendada ja tihendada ühistranspordi liinivõrku, koheldes võrdselt kõiki maakonna omavalitsusi.

Kuna riigi poolt kavandatud vahenditest selle eesmärgi täitmiseks ei piisa, siis tuleb kaasata lisavahendeid piletitulu arvelt ning samas võimaldada eristada sõitjate gruppe (näiteks õpilased, pensionärid, sotsiaalsed riskirühmad), kelle puhul rakendatakse sõidusoodustusi kuni tasuta sõiduni välja.