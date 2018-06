Raport: Soome kelmid ründavad üha enam vanureid

Foto on illustratiivne

Soome peaministribüroo värske raporti kohaselt on hakanud kelmid järjest enam ründama vanemaid inimesi. Viimase kuue aastaga on üle 65-aastaste ohvritega kelmuste arv kasvanud 150 protsenti ning enamik juhtumeid ei jõua politseini, kirjutab Yle.

Kõrgema riskiga ohvrid on terviseprobleemidega vanemad inimesed, kes tunnevad end üksikult ning vajavad abi maksete ja pangaülekannete tegemisel. Just pangaülekannetega seotud juhtumite arv on aastatega tugevalt tõusnud. 2010. aastal oli vanainimesi tabanud maksepettuste arv 458, kuid 2016. aastal juba 1474.

Raporti kohaselt ei ründa vanureid ainult võõrad, vaid ka perekonnaliikmed, sugulased ja tuttavad. Raporti hinnangul seisneb probleem ka selleles, et vanureid petetakse sageli telefonikõnedega, kus kelm teeskleb, et helistab ametlikust firmast, riigiettevõttest või politseist.