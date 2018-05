Raske haiguse tagajärjel suri ettevõtja Cardo Remmel

Suri tuntud ettevõtja Cardo Remmel (1953-2018), kes võitles aastaid vähiga.

Vähiravifond pani hiljuti tema ravile õla alla.

"Neli aastat tagasi sain teada midagi, milleks ma ei olnud valmis ja mis muutis nii minu kui lähedaste elu kardinaalselt. Ma ei kurda nende operatsioonide, valude, haiglas veedetud nädalate üle. Nägin vahetult kui palju on meil pühendunuid arste, õdesid, hooldajaid ja kui suur on nende koormus," ütles Remmel märtsis fondi vahendusel.

"Hoopis raskem on leppida sellega, et enda töö pidi pooleli jääma ja paljud tegemised, mis on mu perele olulised, võivad jääda lõpetamata," märkis ta.

Kahjuks ei andnud ravi tulemust ja Remmel suri.

Remmel juhtis pikka aega Saku Õlletehast. Ta on Eesti Olümpiakomitee liige ja on olnud ka Eesti Golfi Liidu president.

Kaastunne lähedastele ka Delfi toimetuse poolt.