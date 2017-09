Raske otsus tehtud: Nordea peakontor kolib Soome

Selle aasta kevadel teatas Nordea, et ettevõtte peakontor kolib tulevaste maksumuudatuste tõttu Rootsist ära. Tänases pressiteates on kauaoodatud sihtkoht selgunud – peakontor hakkab olema Helsingis.

Nordea Banki nõukogu otsustas tänasel kohtumisel, et ettevõtte peakontor kolib Soome. "Kõik operatsioonid koduturgudel jäävad samaks ning klientide jaoks ei muutu midagi. Kolimine mõjutab väga väheseid töötajaid," teatas ettevõte.

"Oleme aru saanud, et Rootsi regulatsioonid ei vasta Nordea Põhjamaade ja rahvusvahelistele turgudele suunatud struktuurile. Soome kolimine annab ettevõttele paremad võimalused Euroopa partneritega suhtlemisel."

Selle aasta märtsis ütles Nordea kontserni juht Casper von Koskull, et pank kolib valitsuse pangamaksu kava realiseerudes oma peakontori suure tõenäosusega Rootsist ära. "Ma olin kavandatud maksust kuuldes üsna šokeeritud. Me olime juba varem öelnud, et kõrged maksud teevad meid murelikuks," ütles von Koskull

Nordea arvutuste kohaselt tõstaks kavandatud maks kulusid 2016. aasta 0,5 miljardilt 2019. aastal 5,5 kuni 6 miljardi Rootsi kroonini.

Soome valiti sihtriigina välja peale kuue kuu pikkust analüüsi. "Me usume, et tegemist on parima asukohaga Nordea klientide, aktsionäride ja töötajate jaoks," ütles Nordea nõukogu esimees Björn Wahlroos.

Loe veel

Analüütikute sõnul vähendab Soome kolimine panga kapitalinõudeid, parandab panga tootlust ja kasumit aktsia kohta. Kuigi 2018. aastal kasvavad kulud ligikaudu 60 kuni 200 miljonit eurot võrreldes 2017. aastaga ning 60 kuni 150 miljonit eurot 2019. aastal võrreldes tänavusega, siis pikemas perspektiivis olema ettevõttele kasulik 1 kuni 1,1 miljardi ulatuses.

Bloombergi sõnul võttis Soome Nordea otsust rõõmuga vastu. Soome rahandusminister Petteri Orpo kirjutas Twitteris "Teretulemast Soome!"