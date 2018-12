Raske pensioniks rahakasvatamise aasta. LHV pakkus üllatuse

Indeksitesse investeerivad fondid ei sobi igaühele, mida selliseid tooteid turule tuues ka öeldi. Iseasi kas ka kuulati või läks kogu mõtlemine madalama haldustasu peale tootluse asemel.

Börside kukkumisel saavad indeksifondid ehk passiivselt juhitud fondid korralikult pihta, kuna selliste passiivselt juhitud fondide puhul ei tee fondijuht midagi riski vähendamiseks. Nagu autoga sõites ei vähendata seina lähendes kiirust ehk sõidetakse autoga täiskiirusel seina.

Aktiivselt juhitud fondide puhul võib eeldada, et passiivselt juhitud fondidest kõrgema haldustasu eest pidurdatakse, iseasi kuidas õnnestub. See ei ole lihtne. Võimalik, et ka ei proovita pidurdada.

Progressiivsetest ehk kõige äkilisemalt juhitud fondidest ei jäänud aastases arvestuses (27. detsembri andmetel) ükski fond plussi. LHV aktiivselt juhitud XL fond oli sellele väga lähedal, tehes aastaga vaid 0,2 protsenti miinust. See on vaatamata miinusmärgile toootlusnumbri ees väga hea tulemus. Sama fondivalitseja pensionifond indeks tootlus oli -7,07 protsenti, mis on üldse halvim tulemus pensionifondide seas. Ehk madala haldustasu soovijad said seinasõidu, rohkem aktiivse fondi eest haldustasu maksnud said mäekõrguselt parema tulemuse.

Halvima fondi nimel käis tihe rebimine. SEB Energiline fond, mida aktiivselt juhitakse, tulemus oli -7,06 protsenti. SEB puhul läks paremini neil, kes agressiivsete fondide osas eelistas nende indeksitesse investeerivat energilist fondi, kus miinust tuli 5,61 protsenti. Siit kinnitus neile, kes väidavad, et madalam haldustasu on parem ning turgu lüüa ei saa.

Üllatavalt sarnase tulemuse tegid Swedbanki passiivne ja aktiivne fond. K4 fondi tootlus oli -5,8 protsenti passiivse elutsükli fondi -5,76 protsendi vastu.